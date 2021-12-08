Москва, , 08:52 — REGNUM В 2021 году самый популярный в новогодние праздники салат оливье обойдётся жителям России на 20,8% дороже, чем в 2020 году. Такие цифры привел исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, передает ТАСС.

Оливье

На приобретение продуктов питания для приготовления порции оливье на семью из четырёх человек в этом году придётся потратить 377,3 руб. против 312,37 руб. годом ранее.

Так, цена картофеля за год выросла в цене с 26,1 руб./кг до 44,5 руб./ кг, морковь за год подорожала с 32,1 руб./кг до 45,4 руб./ кг, лук — с 25 руб./кг до 31,8 руб./кг, огурцы — с 100,4 руб. до 127, 6 руб.

Десяток яиц подорожал с 65,75 руб./кг до 79,7 руб./кг, варёная колбаса — с 403,7 руб./кг до 438,2 руб./кг, майонез — с 189 руб./кг до 241,9 руб./кг, горошек стал стоить 80 руб. за банку.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2030 году стоимость продуктов для салата оливье по сравнению с 2019 годом увеличилась на 7% на семью из четырёх человек.

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