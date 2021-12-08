Ульяновск, , 08:52 — REGNUM В Ульяновской области распространили сообщение об ухудшении погодных условий. Местами по региону — гололёд, ледяной дождь, сообщают управление МЧС и ульяновский центр по гидрометеорологии.

Гололёд Андрей Репин © ИА REGNUM

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Спасатели отмечают, что сегодня, 8 декабря, местами по области ожидается гололёд, на дорогах гололедица. В связи с этим объявляется «жёлтый» уровень опасности, который означает, что стихия потенциально опасна.

В ульяновском центре по гидрометеорологии сообщают, что в Ульяновской области 8 декабря ожидается мокрый снег и дождь, температура воздуха составит −3…+2 градуса, будет дуть юго-восточный ветер. В Ульяновске температура воздуха составит −1…+1 градус. Местами по региону — гололёд.

В социальных сетях сообщают о ледяном дожде в Ульяновске, который «липнет на проводах», дорогах и машинах.

В управлении МЧС призывают жителей быть внимательными и осторожными на дорогах, а также по возможности оставаться дома.