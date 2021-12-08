Уфа, 8 декабря, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Офис представительства конгресс-бюро Башкирии открыли в Белоруссии. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Анна Красноперова Инвестиции

Сообщается, что в открытии офиса принял участие глава региона Радий Хабиров. Работа офиса будет направлена на продвижение Башкирии и Белоруссии на международных рынках, а также на содействие привлечению инвестиций в совместные проекты.

«Республика Беларусь также является для Башкортостана одним из надёжных стратегических партнёров. Поэтому мы создаем новые инструменты для усиления нашего взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, работа нового офиса в конечном итоге будет направлена на пользу жителям Беларуси и Республики Башкортостан», — приводит пресс-служба слова Хабиров.

Сообщается, что на этой площадке было подписано первое соглашение о сотрудничестве между конгресс-бюро Башкирии и торгово-промышленной палатой Белоруссии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в сентябре 2021 года представительство конгресс-бюро Башкирии открыли в Казахстане.