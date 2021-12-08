Иркутск, , 08:50 — REGNUM В Иркутске 8 декабря арестованы фигуранты уголовного дела о мошенничестве при закупке медоборудования. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Арест подозреваемых в Иркутске Цитата из видео

По версии следствия, представители двух коммерческих организаций, специализирующихся на поставках медицинской техники, действуя совместно с сотрудниками учреждений здравоохранения Иркутской области, ответственными за проведение госзакупок, в нарушение установленного порядка, путем обмана, с использованием служебного положения, произвели закупку и поставку в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» на 2019−2024 годы дорогостоящего медоборудования по завышенной цене, чем причинили ущерб федеральному и областному бюджетам на сумму не менее 21 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Иркутской области. Судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они арестованы на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр здравоохранения Приангарья Наталия Ледяева была задержана в конце ноября 2020 года. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом в разгар эпидемии коронавируса.

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