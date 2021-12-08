Вашингтон, , 09:01 — REGNUM России следует вывести свои войска с территории Молдавии, полагают члены Палаты представителей Конгресса США Дэвид Прайс и Август Пфлюгер. Об этом говорится в проекте резолюции, внесённой на рассмотрение конгресса, сообщает 8 декабря RT.

Приднестровье. Тирасполь Дмитрий Синица © ИА REGNUM

Конгрессмены Прайс и Пфлюгер — от штатов Северная Каролина и Техас соответственно — включили в резолюцию призыв «вывести военные силы с международно-признанной территории Молдавии». Авторы документа подразумевают под этой территорией Приднестровье.

Присутствующий в регионе российский военный контингент, наличие военной техники и боеприпасов является, по их мнению, «оккупацией молдавской территории и нарушением территориального суверенитета страны». Политика США направлена на «поддержку независимости» Молдавии и «нерушимости её границ», напомнили конгрессмены, а потому России следует отозвать свой контингент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российские миротворцы остаются в Приднестровье, чтобы не допустить нового витка «кровавого конфликта». Власти России не раз подчёркивали, что военные находятся в регионе на законных основаниях.

Читайте также: Кишинёв будет добиваться вывода миротворцев РФ из Приднестровья — Попеску