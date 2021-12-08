Томск, , 08:48 — REGNUM Власти Томской области отказались от идеи покупки земли под кампус в Томском районе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, для этих целей будет использована муниципальная земля на левом берегу Томи.

Сергей Жвачкин Tomsk.gov.ru

По словам губернатора Сергея Жвачкина, его «c жаром убеждали, что покупка жизненно необходима». Однако крупнейший федеральный проект из-за этого вызвал много кривотолков, в связи с чем принято решение отказаться от аукционов.

«Собственники пусть остаются со своей землёй. Её никто у них покупать не будет ни за 600 млн, ни за 100 млн, ни за 10 млн. Торг здесь неуместен… Кампус — это большой государственный проект, а не способ заработать для частных землевладельцев», — отметил он.

Глава региона напомнил о моратории на продажу земли на левом берегу Томи, действующем с 2019 года. В результате эта земля и будет использована для строительства кампуса.

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