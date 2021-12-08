Москва, , 08:45 — REGNUM Срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус сократился в России с трёх до двух суток. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача 8 декабря вступило в силу.

ПЦР-тестрирование на COVID-19 Pskov.ru

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В документе, опубликованном накануне на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, проведённый методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) «составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования».

Кроме того, Роспотребнадзор предписал сдавать ПЦР-тест лицам, которые контактировали с заболевшим, только при «появлении клинических симптомов заболевания, сходного с COVID-19».

Если у лица, имевшего контакты с больным, в течение периода изоляции не появились симптомы, его выписывают без ПЦР-теста.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что срок действия ПЦР-теста сократят с 72 до 48 часов из-за повышенной заразности нового варианта SARS-CoV-2 «Омикрон» и его «потенциальной способности вызывать более быстрый ответ организма».

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