Красноярск, 8 декабря 2021, 08:43 — REGNUM На юге Таймырского муниципального района Красноярского края 9 декабря ожидается очень сильный западный ветер. Порывы ветра достигнут 15−20 м/с, местами 22−27 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском УГМС.
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Местами прогнозируется сильный снег, метель.
В Туруханском районе 9 декабря ожидаются порывы западного ветра 15−18 м/с, метель. В центральных районах края днём местами порывы западного ветра 15−18 м/с. Также ожидается метель.
На дорогах центральных и южных районов региона гололедица.
Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области прогнозируются морозы.
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