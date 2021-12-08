Джакарта, , 08:42 — REGNUM Правительство Индонезии получило помощь в виде вакцины против коронавируса от правительства Соединенных Штатов (США), сообщает CNN Indonesia.

Вакцина от коронавируса Moderna (сс) Airman 1st Class Anna Nolte Post-production Zacharie Grossen

Индонезия получила 1 500 100 доз вакцины Moderna.

«Индонезия снова получила грант на вакцину от правительства США через центр COVAX. На этот раз имеется 1 500 100 вакцин Moderna», — говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

Между двумя странами налажено тесное сотрудничество, которое будет и дальше укрепляться, в том числе сотрудничество в борьбе с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявили 261 случай заражения коронавирусом.

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