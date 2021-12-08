Чечня, 26 июня, 2008, 19:30 — ИА Регнум. Для завершения работы по формированию в Чечне органов местного самоуправления должен быть принят специальный федеральный закон. Об этом сегодня, 26 июня, заявил в ходе совещания в Грозном руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин , передает корреспондент ИА REGNUM.

"На наш взгляд выходом из сложившейся ситуации могло бы стать принятие специального федерального закона об организации местного самоуправлении в Чеченской Республике. Его задача, как нам видится - это установить окончательный срок, в течение которого предстоит решить все основные вопросы формирования местного самоуправления в Чеченской Республике", - сказал Нарышкин на совещании, на котором присутствовали депутаты парламента Чечни, члены республиканского правительства, руководители региональных партий и общественных деятелей.

По его мнению, для этого необходимо сформировать представительный, исполнительно-распределительный и иные органы местного самоуправления, принять уставы муниципальных образований, наделить их полномочиями, передать собственность, которая необходима для осуществления соответствующих муниципальных полномочий. "Откладывать всё это в долгий ящик уже нельзя. Вся работа, по нашим оценкам, должна быть завершена в течение от 1 до 1,5 лет. Наверно этот срок является с одной стороны напряженным, а с другой стороны оптимальным", - заверил Нарышкин.

По его словам, до того времени, пока в республике не будет создана система местного самоуправления, органы государственной власти на местах должны наладить активный диалог с общественностью, шире привлекая ее к решению насущных вопросов.