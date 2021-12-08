Брюссель, , 08:50 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 7 декабря встретился в Брюсселе с Высоким представителем Евросоюза по внешней политике Жозепом Боррелем и Специальным представителем Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирославом Лайчаком.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, визит Курти в Брюссель был связан с четвертым заседанием совета по соглашению о стабилизации и ассоциации между ЕС и Косово.

Стороны обсудили углубление сотрудничества на пути к евроинтеграции Косово, причем Курти заявил, что республика Косово привержена следованию европейской повестке, поскольку не имеет другой альтернативы.

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