Брюссель, 8 декабря 2021, 08:50 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 7 декабря встретился в Брюсселе с Высоким представителем Евросоюза по внешней политике Жозепом Боррелем и Специальным представителем Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирославом Лайчаком.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, визит Курти в Брюссель был связан с четвертым заседанием совета по соглашению о стабилизации и ассоциации между ЕС и Косово.
Стороны обсудили углубление сотрудничества на пути к евроинтеграции Косово, причем Курти заявил, что республика Косово привержена следованию европейской повестке, поскольку не имеет другой альтернативы.
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