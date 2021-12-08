Майминский район, Алтай, 8 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Майминском районе Республики Алтай водитель грузовика совершил наезд на семилетнего пешехода. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, ДТП произошло утром 7 декабря в селе Кызыл-Озек.

МВД по Республике Алтай ДТП на Алтае

По данным ведомства, 46-летний житель города Бийска за рулём грузового Foton BJ5121VHCFG-D сбил ребёнка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП мальчик с ушибами и ссадинами был доставлен в республиканскую детскую больницу. Госпитализация ему не потребовалась», — отметили в ведомстве.

Против водителя в настоящее время возбуждено административное производство за нарушение правил дорожного движения.