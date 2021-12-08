Ростов-на-Дону, , 08:39 — REGNUM В Элисте 60-летняя женщина погибла, ещё два человека пострадали от отравления угарным газом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Подключение газового котла отопления Алексей Банников © ИА REGNUM

Тело женщины родственники обнаружили в доме утром 6 декабря. Впоследствии они были госпитализированы с признаками отравления угарным газом.

В рамках доследственной проверки будет дана оценка техническому состоянию газового оборудования, условиям его эксплуатации и обслуживания. Причиной трагедии могла стать работа неисправного газового котла, расположенного в ванной комнате.

Следователи примут процессуальное решение по итогам проверки.