Бразилиа, , 08:38 — REGNUM Решение о введении обязательного карантина сроком пять дней для невакцинированных от COVID-19 туристов приняли власти Бразилии. Об этом 8 декабря сообщает местный портал G1.

Лаборатория по исследованию на коронавирус в Бразилии Governo do Estado de São Paulo

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Уточняется, что после завершения срока карантина туристу будет необходимо пройти ПЦР-тест на SARS-CoV-2 и в случае, если анализ даст отрицательный результат, приехавший сможет продолжить свое путешествие по стране.

При этом указывается, что отрицательный результат теста на коронавирус, сданный не более чем за 72 часа, необходимо иметь при себе и при прилете в Бразилию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» способен вызывать пневмонию в два-три раза быстрее в сравнении с ранее известными вариантами SARS-CoV-2.