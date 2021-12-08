Кабул, , 08:38 — REGNUM Защищая свое решение не расследовать военные преступления США, прокурор Гаагского трибунала заявил, что «военные США не совершали самых худших преступлений в Афганистане».

По данным регионального офиса информационного агентства «Тасним», Карим Хан, генеральный прокурор Международного уголовного суда, оправдывая непроведение расследования военных преступлений США в Афганистане, заявил на встрече стран-членов Международного уголовного суда:

«Я принял это решение на основании доказательств того, что самые серьезные преступления с точки зрения тяжести и масштабов были совершены не военными США.

Карим Хан недавно заявил, что при расследовании военных и гуманитарных преступлений в Афганистане, в первую очередь рассматривались деяния «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Правозащитные организации неоднократно критиковали расследование за то, что военные преступления США не были в числе приоритетов.

Расследование Международным уголовным судом военных операций США в Афганистане долгое время было источником напряженности между трибуналом и правительством США.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее ввел санкции в отношении бывшего прокурора Фато Бенсуда за попытку расследования военных преступлений США в Афганистане (была внесена в список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц США 2 сентября 2020 года, но исключена 2 апреля 2021 года).

Соединенные Штаты критиковали трибунал с момента его создания, и Дональд Трамп отреагировал на это введением экономических санкций и ограничений на поездки сотрудников Гаагского трибунала, участвующих в расследовании военных преступлений США в Афганистане.

Бывший госсекретарь Майк Помпео также обвинил суд в «незаконных попытках навязать свою юрисдикцию американским гражданам».

Международный суд в Гааге начал предварительное расследование военных преступлений в Афганистане в 2006 году, а в 2017 году Фату Бенсуда попросила судей разрешить полное расследование этого дела, включая действия войск США и НАТО

В начале 2020 года бывшее афганское правительство обратилось в суд с просьбой приостановить расследование военных преступлений, заявив, что оно само начнет расследование.