Москва, , 08:37 — REGNUM В декабре — в последнем месяце уходящего года — работается обычно хуже, чем обычно, в этом признались 43% работающих жителей России, свидетельствуют данные опроса сервиса «Зарплата.ру», передаёт RT на русском.

Дед Мороз и Снегурочка. Какой же Новый год без них Алексей Колчин © ИА REGNUM

Чаще всего понижается эффективность труда у женщин, чем у мужчин — 64% против 36%. Главные причины — новогодние приготовления, невозможность сосредоточиться, расслабленная обстановка в офисе и нежелание коллег добросовестно работать в декабре.

Заявили, что сложно сосредоточиться на работе, думая о новогодних каникулах, 31%. Тратят время на поездки для поздравления партнёров компаний 18%. Придумывают и покупают подарки для партнеров 15%. Отвлекают мысли о тратах на подарки близким 13% опрошенных. Затруднились ответить 16%.

Опрос проведен в декабря 2021 года. Опрошены 1978 граждан РФ старше 18 лет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году жители России планируют потратить на новогодние подарки 13 тыс. рублей.

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