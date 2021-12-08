Гонконг, Китай, , 08:36 — REGNUM Учёные из университета Гонконга опубликовали первое изображение штамма коронавируса «Омикрон», полученное при помощи электронного микроскопа. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба научного учреждения.

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Специалисты в области патологии и вирусологии смогли сделать электронную микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны, инфицированной штаммом «Омикрон». Исследователи опубликовали две фотографии «Омикрона», полученные при разном увеличении.

Исследователи уточнили, что при малом увеличении видна общая картина повреждений клетки новым штаммом коронавируса, можно разглядеть набухшие везикулы с маленькими чёрными частицами вируса внутри. При большом увеличении можно рассмотреть скопления вирусных частиц, которые выглядят как сферы с характерными шипами на поверхности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что британский врач назвал необычный симптом заражения штаммом коронавируса «Омикрон» у детей.

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