Вашингтон, , 08:36 — REGNUM США по-прежнему привержены дипломатическому взаимодействию с КНДР, несмотря на безуспешные попытки установить контакт с Пхеньяном. Об этом заявил 7 декабря координатор азиатской политики администрации Джо Байдена Курт Кэмпбелл, подводя итоги форума, организованного Институтом перспективных исследований.

Флаги США и КНДР

Пхеньян воздерживается от переговоров с США о денуклеаризации с 2019 года. В КНДР также игнорируют неоднократные предложения администрации Джо Байдена вернуться к диалогу.

По словам Кэмпбелла, США и Южная Корея продолжают искать «лучший способ» взаимодействия с КНДР.

Отметим, что в этот же день 35 американских законодателей-республиканцев направили в Белый дом и госдепартамент письмо, в котором заявили о необходимости разоружения КНДР до документального подтверждения окончания Корейской войны (1950−1953 гг).