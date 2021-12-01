Петропавловск-Камчатский, 1 декабря, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов в выпуске новогоднего телемарафона «31 оливье» назвал одной из основных целей своей работы совершенствование команды правительства края. Он также обозначил, что в сферах здравоохранения и благоустройства будут реализованы ключевые проекты.

Basargina Yana Владимир Солодов

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«В работе главное — продолжить укреплять и развивать команду, чтобы все мы были мотивированы и быстро достигали результатов, которых от нас ждут. Сейчас мы сфокусировались на двух основных направлениях. В первую очередь это здравоохранение. Мы осознанно объявляли 2021 год годом здоровья, и он получился с точки зрения внимания, которое мы уделяли этой сфере, но не получился с точки зрения соответствия медицины ожиданиям наших граждан. Это остаётся самой важной задачей на будущий год. Второе направление — это городская среда. Пока мы добились только символических результатов в виде детских площадок и проекта «Решаем вместе», в рамках которого в каждом населённом пункте Камчатки появился один объект благоустройства по выбору граждан. Но моя задача — перейти к серьёзным и качественным изменениям», — подчеркнул Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал ИА «Интерфакс» о развитии самолетного авиасообщения в регионе.