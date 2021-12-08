8 декабря 2021 | Время чтения 6 мин

«Война не началась? И слава Богу!» – пишут некоторые пользователи в соцсетях об итогах переговоров Путина и Байдена. Другие считают это передышкой для сдерживания конфликта и паузой для консультаций.

Наталия Николаева, , 09:46 — REGNUM В мировой политической повестке главной темой стали двухчасовые переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Эксперты полагают, что значительная часть обсуждения останется непубличной, но известно, что одной из ключевых тем стала ситуация на Украине. Это спровоцировало дискуссии в социальных сетях о результатах и последствиях переговоров. Часть пользователей полагает, что два часа для обсуждения «назревших проблем» недостаточно, другие считают, что «целых два часа Путин объяснял Байдену очевидное», третьи отмечают, что «война не началась, и слава Богу!». Значительная часть пользователей высказывает поддержку российскому лидеру, отмечая его «мощь, достоинство и уверенность».

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена Иван Шилов © ИА REGNUM

Два часа переговоров

Лидеры двух мировых держав общались тет-а-тет два часа и пять минут по закрытой линии видеосвязи, которая, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, ранее не использовалась главами государств. Публично показаны только первые минуты общения, где Путин и Байден обменялись приветствиями и несколькими репликами. Предваряя встречу, Песков заявил, что «президентская» встреча будет обстоятельной, хотя надежды на особые прорывы от неё не возлагали.

Ранее одной из тем была заявлена украинская проблематика. Второй встрече двух президентов предшествовали обвинения в адрес Кремля в обострении ситуации на Украине, а также вероятность расширения санкций. В России, в свою очередь, всё отвергают.

Дмитрий Песков kremlin.ru

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По итогам встречи помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин заявил о бесполезности санкций, так как они не дают положительного эффекта ни для одной из сторон. Белый дом распространил заявление, что США и ЕС могут ввести антироссийские санкции в случае шагов РФ в отношении Киева. В Кремле распространили информацию о том, что Владимир Путин заявил о срыве Минских соглашений со стороны Киева и эскалации украинской стороной конфликта в Донбассе.

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Также стало известно, что президенты выразили удовлетворение выполнением договорённостей по обмену мнениями в вопросах борьбы с киберпреступностью. В числе других тем — вопросы пандемии, улучшение дипломатических отношений,

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом США Джозефом Байденом. Kremlin.ru

Реакция соцсетей

В социальных сетях царит атмосфера ожидания детальных и подробных результатов переговоров и публичной реакции президентов, расширенных итогов от первых лиц государств. Многие с иронией отмечают, что «интернет-комментаторы расскажут все подробности, они всегда всё знают раньше всех». И строят прогнозы, какие темы поднимали президенты и насколько успешны были переговоры. Третьи отмечали, что о поднятых темах можно будет делать вывод по итогам развития событий.

«Во время переговоров никто не пострадал», — рад IT.

«Два часа. Не договорились», — пессимистично настроен Alex A.

«Два часа… Это время только на протокольное изложение претензий каждой стороны. Далее обсуждения пунктов назревших проблем уже не получилось», — продолжает тему Porthiriy П.

«С премьер-министром Индии три часа беседовали и много о чём договорились. А нынче — гудбай, Америка, о-о-о, где не был никогда», — переиначил строчки из известной песни Sergey B.

«Ну что вы такое говорите?! Напротив, целых два часа Путин объяснял Байдену очевидное. Остаётся надеяться, что тот усвоил», — отмечает Александр Б.

«В новостях ястребы клянут Байдена за то, что он поздоровался с Путиным. Вот и представьте, до какой степени обстановка накалилась», — рассуждает Сергей Д.

Белый дом skeeze

«Война не началась? И слава Богу!» — успокаивает пессимистов Тамара Г.

«Владимир Владимирович, уверена, сделал всё, что мог, и даже больше. Он приводит аргументы, а не сыплет эмоциями, как некоторые лидеры, не будем показывать на них пальцем. Пусть Бог вам будет в помощь!» — желает президенту Инна П.

«Путин выступает за мир, в то время как его так называемый «партнёр» всё время рвётся показать свою военную силу. Но эти переговоры дали передышку на фоне обострения ситуации, а главное — время для консультаций, что критично важно», — рассуждает Наталия Н.

Злые языки отмечают, что «коли Джо не уснул — уже хорошо», а Путина оценили как «мощнейшего лидера». При этом много добрых пожеланий и слов поддержки было в адрес российского лидера.

Некоторые пользователи полагают, что даже если и достигнуты «принципиальные договорённости», то «Госдеп всё равно обманет или не выполнит».

«Безнаказанность поощряет беспредел. Любой сенатор и конгрессмен может требовать санкций против России. Это нормально?» — возмущается Feliхis.

«Не нужно ни о чем с ними договариваться. Они слов не держат», — согласен Иван И.

«Джо погрозил нам пальчиком, сказал про нерушимость границ и ценности и продолжил складывать ценности от сирийской нефти и ЗВР Афганистана», — полагает Андрей Т.

Гадая о тематике переговоров, пользователи привели большой спектр вероятных вопросов. К примеру, помимо украинской проблематики, «о делёжке валютных зон», о продвижении НАТО «на восток», об отключении от системы SWIFT, о газовых и других энергетических проектах России, «чтобы был мир», да и просто «договорились договариваться дальше». Другие возмущались, что «устали от секретов» — им парировали, что «ВВП [Владимир Владимирович Путин] умеет вести государственные дела», так что «ждите реакции», а остальные пытаются понять, «кто победил».

«Скорее всего, Байден просил Путина забрать себе Украину и Аляску. Думаю, Путин опять отказал Байдену», — иронизирует il.

«И место США на Украине обозначьте. Нечего им там делать», — предлагает Tatiana S.

Кто-то и высказал мнение, что «красные линии Путин начертил».

«Нет никаких секретов. США создали искусственную напряжённость на границе с Украиной, и Байден позвонил поторговаться», — полагает Voldemar.

«США везде надо успеть. И подсмотреть, и подслушать, и влезть грязными ногами кругом», — солидарна Lana.

«Настало время очередного сдувания пузыря угроз от пузыря под названием США», — считает Юрий С.

«Умеет Владимир Владимирович убеждать. Ещё несколько встреч, и Байден будет играть в хоккей в команде с Лукашенко», — прогнозирует Alexandr B.

«Дальнейшие шаги США покажут итоги. Пока вся внешняя политика Штатов беззубая и по этой причине «американские моськи» лают на «слона», не боятся арестовывать наших граждан и убивать в Донбассе», — пишет Роберт Р.