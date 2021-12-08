Скопье, , 08:34 — REGNUM В Северной Македонии 7 декабря в результате обследования 2744 образцов было выявлено 375 новых носителей коронавируса, 507 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались девять пациентов с COVID-19, зарегистрировано семь произошедших ранее летальных исходов.

Скопье, храм Nedelkovski90

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 217 775 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7674, 204 474 пациента выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 5627.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает около 40 человек с коронавирусной инфекцией.

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