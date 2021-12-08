Туруханский район, Красноярский край, 8 декабря, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Туруханском районе Красноярского края найдены тела трёх из шести пропавших ранее человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, следователи продолжают по этому факту процессуальную проверку.

ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии В Красноярском крае нашли тела трёх пропавших человек

Четверо жителей города Игарка 28 ноября перестали выходить на связь, находясь примерно в 40 км от населённого пункта. Ночью 29 ноября на их поиски отправили шестеро добровольцев, но безрезультатно. На обратном пути двое поисковиков на снегоходах провалились в полынью на Енисее.

7 декабря в ходе бурения льда для погружения спецсредств найдены тела троих пропавших мужчин. Тела лежали в воде в 200 метрах от ранее обнаруженных снегоходов.

«В настоящее время тела доставлены в судебно-медицинское отделение города для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти погибших. Поиски людей будут продолжены», — добавили в управлении.