Пермь, 8 декабря, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Пермском крае власти предлагают единый цвет для автомобилей, работающих, в формате такси. Изменения в краевой закон просит внести губернатор Дмитрий Махонин. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

Законопроект внесен в Заксобрание. Разработчик проекта является министерство транспорта Пермского края. Чиновники считают, что единый внешний вид позволит отличить легальные такси от нелегальных.

В пояснительной записке говорится о том, что на автомобилях предлагают размещать полосу из красных и белых квадратов в шахматном порядке, шириной от 15 до 25 сантиметров. Также предлагается сделать белый цвет основным в «цветовой гамме кузова».

Согласно расчётам минтранса, на оформление автомобиля потребуется 3 тыс. рублей при том, что месячный доход одного такси составляет 60 тыс. рублей.

Законопроект планируют рассмотреть на ближайшем заседании Законодательного собрания. В случае одобрения изменений новые требования к цвету такси начнут действовать уже с 1 сентября 2022 года.