Тбилиси, 8 декабря, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Депутаты парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» продолжат работу над законопроектом о снижении проходного барьера на парламентских выборах только после того, как оппозиционные партии сменят текущую повестку дня на конструктивную. Об этом 7 декабря заявил председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе на брифинге.

Kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

«Нечего говорить о возобновлении дискуссии, о конституционных изменениях, когда радикальная повестка политических партий не меняется. Но, если они сменят повестку дня, то дискуссия продолжится», — сказал Кобахидзе.

Он подчеркнул, что законопроект о снижении барьера до 2% принят в первом чтении. Во втором чтении его будут рассматривать после того, как оппозиционные партии перейдут к конструктивному диалогу.

Стоит отметить, что на выборах в парламент Грузии 2020 года проходной барьер был временно снижен до 1%. Мандаты получили девять партий, но из них семь набрали менее 4%. В настоящее время большинство депутатов оппозиционных партий объявили бойкот парламенту. У «Мечты» нет конституционного большинства, чтобы принимать законопроекты об изменении Избирательного кодекса.