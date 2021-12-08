Байконур, Казахстан, 8 декабря, 2021, 08:30 — ИА Регнум. На стартовый комплекс на космодроме Байконур прибыл экипаж российского корабля «Союз МС-20». Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Roscosmos.ru Ёдзо Хирано, Александр Мисуркин и Юсаку Маэдзава

"Экипаж корабля прибыл на «ноль» — стартовый комплекс площадки №31», — говорится в сообщении.

В состав экипажа входят российский космонавт Александр Мисуркин, а также два космических туриста из Японии Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано. Они поднялись на лифте на верхнюю площадку колонн обслуживания и перешли в корабль.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20» должен состояться 8 декабря в 10:38 мск.