Петропавловск-Камчатский, 8 декабря, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Милькове на Камчатке готовят к сдаче 35-квартирный дом, куда переедут местные жители по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря в пресс-службе правительства края.

Пресс-служба правительства Камчатского края Строительство дома на Камчатке

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«Техническая готовность объекта составляет 92%. На стройке работает бригада численностью 48 человек. На сегодняшний день проводится чистовая отделка квартир, завершается монтаж навесного фасада дома. Сдача дома планируется к новогодним праздникам. Контроль за ходом строительства осуществляет муниципальный заказчик, который ежедневно контролирует ход работ», — сказал министр строительства и жилищной политики Камчатки Андрей Дегодьев.

Всего на 1 января 2017 года в Мильковском муниципальном районе было признано аварийным более 8 тысяч квадратных метров жилья. На сегодняшний день расселено более 3,8 тысячи квадратных метров, для оставшихся и будут построены два новых дома. Как отмечают в местной администрации, расположение нового жилья определено с точки зрения наличия всей необходимой инфраструктуры: в шаговой доступности находятся учреждения образования, культуры и торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки помогут бизнесу на всех этапах становления: от идеи и акселерации до поддержания стабильности бизнеса и IPO.