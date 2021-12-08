Якутск, , 08:39 — REGNUM За одиннадцать месяцев 2021 года в Якутии произошло почти 12 тыс. преступлений. Около трети из них — 3567 — были совершены в состоянии алкогольного опьянения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря в пресс-службе прокуратуры региона. Почти половина нарушений закона зафиксирована в Якутске — 5598 или 46,9%.

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В 2021 году якутяне совершили 82 убийства и 61 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. В целом произошло 544 особо тяжких преступления.

Более половины нарушений закона — кражи, мошенничества, разбои, вымогательства и угоны транспортных средств. За повторное вождение без прав в состоянии опьянения осудили 752 якутянина. Также зафиксированы 587 преступлений экономической направленности и 140 фактов коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в управлении архитектуры и градостроительства при главе Якутии проходили обыски. Возбуждено уголовное дело, поводом стали махинации при строительстве экстрим-парка стоимостью 40 млн. рублей в городе Покровск.