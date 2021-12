Белвью, США, , 08:28 — REGNUM В многопользовательскую игру Destiny 2 в честь 30-летия студии Bungie добавили оружие из игр серии Halo. Об этом 8 декабря сообщает портал Kotaku.

Destiny 2 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Издание отметило, что слухи о кроссовере (пересечении сюжетов) Destiny 2 и Halo ходили в сети уже давно, а 7 декабря 2021 года Bungie выпустила трейлер, в котором зрители могут видеть знакомое вооружение. В ролике, в частности, можно заметить пистолет The Forerunner из игры Halo: Combat Evolved, импульсную винтовку BXR-55 Battler, энергетический меч The Half-Truths sword, и легендарную винтовку The Retraced Path.

Напомним, студия Bungie является разработчиком оригинальной Halo: Combat Evolved, релиз которой состоялся в 2001 году. Она также выпустила игры Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST и Halo: Reach. Релиз самой первой игры Bungie Operation: Desert Storm состоялся в 1991 году.

