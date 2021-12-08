Пенза, 8 декабря 2021, 08:24 — REGNUM В Пензенской области за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»
Общее количество летальных исходов от COVID-19 в Пензенской области по состоянию на 8 декабря достигло 4358 человек.
За сутки выписали по выздоровлении 626 пациентов, всего с начала пандемии побороли инфекцию 69 012 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии оштрафованы 11 человек, занимавшихся распространением недостоверных сведений о прививках от COVID-19. Фейки также касались действующей системы QR-кодов. Помимо ложной информации сообщения содержали призывы к массовым нарушениям общественного порядка.
Читайте также: За распространение в соцсетях фейков о вакцинации наказали 11 якутян