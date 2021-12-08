Пенза, , 08:24 — REGNUM В Пензенской области за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Общее количество летальных исходов от COVID-19 в Пензенской области по состоянию на 8 декабря достигло 4358 человек.

За сутки выписали по выздоровлении 626 пациентов, всего с начала пандемии побороли инфекцию 69 012 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии оштрафованы 11 человек, занимавшихся распространением недостоверных сведений о прививках от COVID-19. Фейки также касались действующей системы QR-кодов. Помимо ложной информации сообщения содержали призывы к массовым нарушениям общественного порядка.

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