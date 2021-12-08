Джакарта, 8 декабря 2021, 08:23 — REGNUM Индонезийская провинция Северный Сулавеси пострадала от наводнения высотой 15 см, вызванного пятиметровой волной в водах залива Манадо, сообщает CNN Indonesia.

Волна
Волна
Pixabay.com

Побережье Манадо оказалось затоплено.

«Мы снова придаем первостепенное значение отчетам, если есть жертвы. Но отчета пока нет, мы не сможем идентифицировать ущерб», — говорится в заявлении регионального агентства по управлению стихийными бедствиями.

Жителей Индонезии призвали не терять бдительность в отношении потенциальных стихийных бедствий.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 261 случай заражения коронавирусом.

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