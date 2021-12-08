Джакарта, , 08:23 — REGNUM Индонезийская провинция Северный Сулавеси пострадала от наводнения высотой 15 см, вызванного пятиметровой волной в водах залива Манадо, сообщает CNN Indonesia.

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Побережье Манадо оказалось затоплено.

«Мы снова придаем первостепенное значение отчетам, если есть жертвы. Но отчета пока нет, мы не сможем идентифицировать ущерб», — говорится в заявлении регионального агентства по управлению стихийными бедствиями.

Жителей Индонезии призвали не терять бдительность в отношении потенциальных стихийных бедствий.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 261 случай заражения коронавирусом.

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