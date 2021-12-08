Чикаго, США, 8 декабря, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошёл в топ-20 российских бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 8 декабря сообщается на сайте лиги.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

Панарин оформил дубль и отдал две результативные передачи в матче против «Чикаго Блэкхоукс».

Теперь на его счету 503 очка в НХЛ. Это 20-й результат в истории лиги среди российских игроков. Всего Панарин сыграл в НХЛ 457 матчей, в которых забросил 174 шайбы и отдал 329 результативных передач.

Он превзошёл результат Валерия Каменского, который в 637 матчах набрал 501 очко. Теперь ближайшей целью Панарина является показатель Александра Сёмина, у которого 517 очков в 650 матчах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Рейнджерс» одержали победу над «Чикаго» со счётом 6:2.