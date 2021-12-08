Вена, , 08:20 — REGNUM Постепенное снятие ограничительных мер, действующих в рамках локдауна в Австрии, планируют начать в австрийской столице Вены с 13 декабря. Об этом 7 декабря заявил бургомистр города Михаэль Людвиг на брифинге после заседания оперативного штаба по вопросу выхода из карантина.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Так, с указанной даты смогут беспрепятственно выходить из дома привитые и переболевшие COVID-19. В городе также откроются торговые центры, салоны красоты и культурные заведения. С 20 декабря в дневное время в Вене для вакцинированных и переболевших коронавирусной инфекцией вновь заработают уличные пункты общественного питания.

Людвиг отметил, что окончательное решение по планируемым изменениям будет обсуждаться 8 декабря с членами столичного правительства и главами других регионов Австрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря новый австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил о намерении вывести страну из локдауна, который «всем надоел».

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