Вашингтон, 8 декабря, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов готовы выслушать Россию, если она намерена заявить о своей обеспокоенности в сфере безопасности. Об этом 8 декабря заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на мероприятии The Wall Street Journal, которая транслировалась на официальной странице издания в соцсети Twitter.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Если Россия имеет обеспокоенности в области безопасности, они свободно могут их выразить, мы всегда готовы выслушать. Думаю, наши партнёры и союзники думают также», — сказал он.

При этом Блинкен уточнил, что, по его мнению, одним из неплохих способов такого обмена мнениями был совет Россия — НАТО и добавил, что также считает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) хорошей площадкой для этих же целей.

«Если Россия готова быть вовлечённой в работу этих институций — это важный путь», —добавил госсекретарь США.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря помощник президента РФ ЮрийУшаков заявил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден не обсуждали тему, связанную с отправкой российских войск на Украину, и приписываемую России «угрозу вторжения».