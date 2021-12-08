Тегеран, , 08:18 — REGNUM Представители правительств Азербайджана и Ирана договорились о возведении моста через реку Астарачай, проходящую по границе между странами. Об этом сообщает иранское агентство ИРНА.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Как рассказал журналистам замминистра дорог и градостроительства ИРИ Хейрулла Хадеми, это будет четырехполосный автомобильный мост. Его длина составит 97 м, а ширина — 32 м. Кредит на строительство моста выделят правительства обеих стран.

«Уже обсуждён выбор подрядчика и способы финансирования проекта. В ближайшие дни в присутствии министра дорог и городского развития Ростама Гасеми в Азербайджанской Республике состоится совместное заседание для подписания соглашения», — сказал Хадеми.

Он также сообщил, что решено продолжить совершенствование грузового терминала города Астары.

Стоит отметить, что в устье Астарачай, впадающей в Каспийское море, с обеих сторон реки, на азербайджанской и иранской территориях находятся города. Оба они называются Астара.