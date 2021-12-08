Вашингтон, , 08:29 — REGNUM США и их союзники отреагируют введением жёстких экономических и иных мер в случае военной эскалации в отношении Украины. В существующей ситуации следует вернуться к дипломатии, заявил президент США Джо Байден в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным 7 декабря, сообщает пресс-служба Белого дома.

Владимир Путин и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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В администрации американского лидера заявили, что во время переговоров в режиме видеоконференции Байден выразил глубокую обеспокоенность США и их европейских союзников тем, что Россия наращивает силы вокруг Украины. Американский лидер «чётко дал понять», что Вашингтон и союзники «ответили бы решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации», и призвал «к деэскалации и возвращению к дипломатии».

Дальнейшими действиями по Украине, уточнили в Белом доме, займутся «команды» президентов, американская сторона будет тесно координировать такие действия с союзниками и партнёрами.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Путина и Байдена по видеосвязи, состоявшиеся 7 декабря, продлились чуть более двух часов. Российский лидер, сообщили в Кремле, рассказал собеседнику, что политика Украины направлена на срыв Минских соглашений, и именно Киев провоцирует военные действия в Донбассе.

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