Берлин, , 08:17 — REGNUM К тотальному бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине призвала Европейский союз заместитель председателя Европарламента (ЕП) и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер. Такое заявление политик сделала в опубликованном 8 декабря интервью медиагруппе Funke.

Олимпиада stux

По мнению Бер, Евросоюз не должен «оставаться в тени США», а высказать свою позицию по Олимпийским играм в Пекине, «встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека» и объявить тотальный бойкот Олимпиаде. При этом Олимпиаду в Китае зампредседатель ЕП определила как «ошибочную площадку в неправильном месте».

Бер отметила, что и США и страны ЕС не заинтересованы в том, чтобы наблюдать за Олимпийскими играми в Пекине как за «гигантской пропагандистской инсценировкой», понимая при этом, что за кулисами этого спектакля Китай «откровенно нарушает права человека».

Напомним, поводом для бойкота Олимпийских игр в Пекине, с которыми выступили политики из ряда стран Запада и представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран, стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что решение о возможном бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине будет приниматься правительством Японии самостоятельно и в подходящее время.

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