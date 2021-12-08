Пермь, , 08:17 — REGNUM Пермский государственный национальный исследовательский университет, где в сентябре произошло массовое убийство, опроверг информацию о нерабочей сигнализации. Об сообщает Накануне.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

Пожарная сигнализация Vts-security.ru

«Системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и учета доступа закуплены и установлены в соответствии с существующими требованиями безопасности. Оборудование в момент трагедии находилось в работоспособном состоянии. По условиям контрактов сервисное обслуживание и гарантийные обязательства подрядчик обеспечивает до марта 2024 года», — подчеркнули в университете.

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал сообщение о том, что в вузе сигнализация, на которую выделялись федеральные деньги, находилась в неисправном состоянии в день расстрела людей на территории университета. Информресурс ссылается на документы с итогами проверки, проведенной Федеральным казначейством.

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