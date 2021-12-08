Москва, , 08:16 — REGNUM Торги по нефти 7 декабря завершились повышением. Баррель нефти марки Brent подорожал на 1,98%, до $75,12. Внутридневной максимум зафиксирован на отметке $76,23, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

На прошлой неделе цены на нефть заметно снижались до $65,73, чему способствовала неопределенность, связанная с «Омикроном» и его последствиями для восстановления мировой экономики.

Также негативное влияние на нефтяной рынок оказали решения нескольких стран высвободить нефть из резервов.

7 декабря цена продолжила повышаться на фоне ослабления опасений по поводу влияния штамма «Омикрон». Через пару недель станет ясно насколько он опасен для мировой экономики.

Согласно представленным данным Американского института нефти. Недельные запасы сырой нефти сократились на 3,089 млн баррелей. Ожидается официальный отчет от минэнерго США.

Сегодня, 8 декабря, на торгах в Азии нефть баррель Brent стоит $75,15 за баррель. Внешний фон для нефтяного рынка позитивный, поэтому покупатели настроены на дальнейший рост к уровню $77 за баррель.

Цена восстановилась на 16% от минимума $65,73. Дальнейшее продвижение на север будет затруднено.

До уровня $77 все свободно, но на пути к нему могут быть нисходящие коррекции в пределах 3−4%. Цель у покупателей до конца недели $80 за баррель.

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