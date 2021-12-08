Москва, , 08:16 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР просят главу Минздрава Михаила Мурашко разрешить отпуск препаратов поштучно — по числу таблеток или ампул, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Таблетки Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если курс лечения или простая текущая потребность предусматривает меньшее количество единиц медикаментов, чем содержится в заводской упаковке, аптеки обязаны идти навстречу покупателям и отпускать нужное им количество, к примеру, блистеров с таблетками или ампул», — отметил депутат Госдумы Ярослав Нилов в телеграм-канале.

По мнению парламентария, в условиях роста цен на лекарства и падения доходов нужно избавить людей от лишних трат на приобретение того или иного препарата

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