Черногорск, Хакасия, 8 декабря, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В городе Черногорске по состоянию на 22:10 (местное время) 7 декабря были завершены ремонтные работы на теплотрассе в районе тепловой камеры № 10. Теплоисточник запущен в работу. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

ИА REGNUM Батарея

Коммунальная авария в Черногорске произошла 7 декабря. Под отключение теплоснабжения из-за порыва на теплотрассе попали около 320 многоквартирных домов и 28 социально значимых объектов.

Добавим, температура воздуха в городе угольщиков вечером 7 декабря составляла — 3 градуса.