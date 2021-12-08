Петропавловск-Камчатский, , 08:17 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов встретился с художниками региона и обсудил актуальные вопросы сферы культуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Владимир Солодов на встрече с художниками Камчатки Пресс-служба правительства Камчатского края

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Глава Камчатки посетил краевой художественный музей — после экскурсии председатель правления союза художников России Сурен Казарян рассказал Солодову об основных проблемах, с которыми представители творческого сообщества художников региона сталкиваются в своей деятельности, о необходимости увеличения площадей, на которых в настоящее время располагается творческая организация, её финансовой поддержки.

Губернатор поручил министру культуры Оксане Прокопенко проработать все вопросы и внести предложения по решению проблем.

«Считаю необходимым участие художников Камчатки в выставке, которая состоится на Сахалине в 2023 году. Средства на это должны быть заложены в краевом бюджете. Также призываю художников участвовать в грантовых конкурсах, что является показателем активности и стимулом для правительства в дальнейшей поддержке деятелей культуры на других уровнях», — сказал Владимир Солодов.

Целевое обучение жителей Камчатки в других регионах по художественным направлениям с тем, чтобы они потом возвращались в край, также стало одной из тем обсуждения губернатора и творческого сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в 2021 году кардинально поменялся подход к организации целевого обучения — министерство труда и развития кадрового потенциала края наделили правом заключать договоры о целевом обучении специалистов для государственных организаций и предприятий с государственным участием. С января 2022 года начнётся приём документов на целевое обучение.