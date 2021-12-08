Чикаго, США, 8 декабря, 2021, 08:12 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Также голами отметились Джейкоб Труба, Крис Крайдер, Кевин Руни и Баркли Гудроу.

В составе «Чикаго» точными бросками отметились защитник Эрик Густафссон и нападающий Кирби Дак.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимает четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 37 очков. «Чикаго» идёт на 26-м месте в Западной конференции с 20 очками.

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