Токио, 8 декабря, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Администрация Токио присоединяется к японским префектурам и округам, принявших решение о «символическом» одобрении однополых браков. Об этом 8 декабря объявила глава столичного мегаполиса Юрико Коикэ.

geralt Однополая любовь

По её словам, с 2022 года в городе будет введена система выдачи сертификатов об однополом партнёрстве для всех желающих документально закрепить свои отношения.

Юрико Коикэ «Это поможет решить проблемы в повседневной жизни и будет способствовать пониманию разнообразия жителями Токио. Мы рассмотрим возможность сделать систему доступной для многих людей».

Напомним, что решения ряда местных властей одобрить однополые браки в настоящее время из-за отсутствия государственной законодательной базы не имеют формальной силы и носят, скорее, символический характер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии окружной суд города Саппоро (префектура Хоккайдо) 17 марта вынес решение об антиконституционности действующего в стране запрета на однополые браки.