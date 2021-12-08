Сантьяго, , 08:04 — REGNUM Законопроект, разрешающий однополые браки и усыновление детей такими парами, одобрила 7 декабря Палата депутатов Чили (нижняя палата парламента). Об этом сообщается на странице законодательного органа в Twitter.

Чили Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ранее указанную инициативу поддержал Сенат республики. После окончательного согласования законопроекта в парламенте он должен быть подписан главой государства. В июле сенаторы уже согласовывали этот документ, однако после его отправили на доработку.

В случае вступления закона в силу, слова «отец» и «мать» в Чили заменит термин «родитель», а вместо «муж» и «жена» будут использовать понятие «супруг».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле католический архиепископ Сеула, кардинал Эндрю Ём Су-Чжун выступил против легализации однополых браков в Южной Корее.

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