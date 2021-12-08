Сантьяго, 8 декабря, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Законопроект, разрешающий однополые браки и усыновление детей такими парами, одобрила 7 декабря палата депутатов Чили (нижняя палата парламента). Об этом сообщается на странице законодательного органа в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чили

Ранее указанную инициативу поддержал Сенат республики. После окончательного согласования законопроекта в парламенте он должен быть подписан главой государства. В июле сенаторы уже согласовывали этот документ, однако после его отправили на доработку.

В случае вступления закона в силу, слова «отец» и «мать» в Чили заменит термин «родитель», а вместо «муж» и «жена» будут использовать понятие «супруг».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле католический архиепископ Сеула кардинал Эндрю Ём Су-Чжун выступил против легализации однополых браков в Южной Корее.