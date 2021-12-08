Якутск, 8 декабря, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Из федерального бюджета на дорожные работы в Якутии выделены дополнительно 300 млн рублей. Республика попала в число 52 регионов России, между которыми распределены средства на эти цели, сообщил 8 декабря глава региона Айсен Николаев в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

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«Выражаю благодарность правительству РФ и министерству транспорта РФ за содействие и поддержку!» — прокомментировал финансирование глава республики Айсен Николаев.

Всего между субъектами страны распределены 5,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, приказ о выделении дополнительного финансирования регионам России на строительство и ремонт автодорог подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 7 декабря.