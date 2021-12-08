Екатеринбург, , 08:04 — REGNUM В ночь на 8 декабря в Екатеринбурге произошла коммунальная авария. В Верх-Исетском районе города прорвало трубу с горячей водой, сообщают СМИ.

Река кипятка на площали в Барануле

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По словам местных жителей, улицы Венгерских Коммунаров, Татищева и Мельникова залиты кипятком. Водители вынуждены ехать прямо по воде. Горожане опасаются, что утром здесь будет большой каток. Информации о ремонтных работах пока не поступало.

Отметим, это не первая коммунальная авария в данном районе города. Ранее, для устранения последствий одного подобного происшествия пришлось перекрывать целую улицу.