Оренбург, 8 декабря, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В Оренбурге может повыситься стоимость школьных обедов и завтраков. Об этом сообщила начальник муниципального управления образования Лариса Бебешко, информирует пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга В школьной столовой

«Продукты, действительно, дорожают. И мы не исключаем повышение цены в следующем году, но только на процент инфляции», — сказала руководитель управления.

Также Бебешко подчеркнула, что на питании детей в школах экономить недопустимо. Необходимо строго выполнять нормы СанПИНА: определенный вес порций, калораж, сменяемость блюд. Питание должно быть сбалансировано по количеству жиров, белков и углеводов. Ученики начального звена до Нового года к основным блюдам будут получать фрукты по поручению губернатора.