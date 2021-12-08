Уфа, , 08:16 — REGNUM Доследственная проверка по факту предоставления некачественного жилья сиротам организована в Башкирии. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Аварийное жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сотрудники прокуратуры Баймакского района начали проверку по обращению детей-сирот о нарушении их жилищных прав, которое было опубликовано в социальных сетях.

Ранее было установлено, что в 2017 году администрация Баймакского района предоставила детям-сиротам жильё, которое не отвечает установленным требованиям.

Тогда районная прокуратура уже вносила в адрес главы муниципалитета представления об устранении данных нарушений.

Сообщается, что несмотря на это должностные лица администрации не приняли достаточных мер, чтобы восстановить права сирот, а застройщик устранил допущенные недостатки не в полном объеме.

«Материалы направлены в следственный орган для решения вопроса о даче оценки действиям должностных лиц администрации и застройщика жилья», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-чиновника обвинили в предоставлении сиротам плохого жилья.