Москва, , 07:59 — REGNUM В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке столицы России погибли два человека. Об этом 8 декабря написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

Свеча Gadini

«В МФЦ «Рязанский» произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали», — написал он в своем сообщении.

Также столичный градоначальник принес свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате трагического инцидента и добавил, что врачи делают все возможное для оказания помощи раненым при стрельбе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудника полиции, который обезвредил и задержал мужчину, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, представят к награде.